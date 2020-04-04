شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمنع الأهلي تكرار سيناريو رحيل النجوم؟.. طعيمة: الحل فى التفاوض المبكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عادل طعيمة، نجم النادى الأهلى السابق، أن التفاوض المبكر قبل نهاية عقود اللاعبين من قبل إدارة القلعة الحمراء هو الحل الأمثل لتجنب تكرار أزمة رحيل النجوم بنهاية عقودهم.

وأضاف طعيمة، فى تصريحات خاصة، يجب أن تبدأ المفاوضات فى وقت مبكر، فمثلا برشلونة لا ينتظر حتى نهاية عقد ميسى ليجدد تعاقده، وإنما يسعى لتجديد التعاقد مبكراً.

وتابع لاعب الأهلي السابق، التفاوض الجماعى أيضاً يمثل أزمة، وفى حال عدم إتمام التفاوض مع أكثر من لاعب تحدث ضجة مثل التى حدثت مؤخراً، لذلك فالأمر بحاجة للتفاوض مع كل لاعب بمفرده وعلى أوقات متباعدة.

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ورفض أحمد فتحى تجديد تعاقده مع النادى الأهلى ليرحل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري، بعدما وقع لنادى بيراميدز الذى قدم عرضاً مادياً أفضل.

كما أعلن الأهلى استغناءه عن ثنائى الفريق شريف إكرامى وحسام عاشور بناءً على توصية رينيه فايلر المدير الفنى للقلعة الحمراء، الذى رأى أن ثنائى كباتن الفريق لن يكون له دور فى خطته الفنية خلال الفترة المقبلة مع الأهلي.

ويحتل النادى الأهلى صدارة الدورى العام حتى الآن برصيد 49 نقطة بعد 16 فوز متتالى حصدها المارد الأحمر، قبل أن يسقط فى فخ التعادل السلبى أمام سموحة فى انطلاقة الدور الثانى بنتيجة 1/1، ويتبقى للفريق الأحمر مباراة مؤحلة أمام إنبى من الدور الأول.

وتوقفت مسابقة الدورى والعام والنشاط الرياضى بشكل عام فى مصر والعديد من دول العالم بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، للحفاظ على سلامة اللاعبين، وذلك حتى منتصف إبريل الجارى كإجراء احترازى بقرار من رئاسة الوزراء.