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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 4 أبريل 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، رجب بكار يتنازل عن مستحقاته فى بيراميدز من أجل عيون الأهلى، الزمالك يستعين بـ"شهادات" أعضاء الجبلاية فى قضية كهربا.

يواصل رجب بكار، ظهير أيمن نادى بيراميدز، محاولاته لإقناع إدارة ناديه بتسهيل انتقاله لصفوف النادى الأهلى بداية من الموسم الكروى المقبل.

قرر مسؤولو الزمالك الاستعانة بشهادات أعضاء اتحاد الكرة، سواء السابقين أو الحاليين، فى قضية القلعة البيضاء ضد محمود كهربا، خاصة بعد التصريحات التى أدلى بها الثنائى أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ووليد العطار المدير التنفيذى الحالى للاتحاد بشأن صحة موقف الزمالك بشأن ارتباط اللاعب بعقد ممتد مع النادى الأبيض وتوثيقه بشكل سليم فى الموعد القانونى.

ما زالت أصداء لائحة النظام الأساسى لانتخابات اتحاد الكرة مستمرة داخل اللجنة الخماسية للجبلاية بسبب بند الـ8 سنوات، والذى تم الاستقرار بصفة رسمية على وضعه فى اللائحة، ولكن هناك حالة من الاختلاف والانقسام على الصيغة التى سيطبق بها هذا البند، وهل سيتم تطبيقه على الرئيس فقط دون الأعضاء، وهو ما نفاه مسئولو اللجنة الخماسية بعد ذلك وأكدو تطبيقه على جميع المرشحين فى جميع المناصب، وظهر خلاف آخر وهو الصيغة التى سيطبق بها البند.

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استقرت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي على تعديل عقد محمد الشناوي حارس الفريق ورفعه من 7 مليون إلى 10 مليون جنيه في الموسم الواحد تقديراً للحارس الدولي خاصة وأن الأخير من أهم لاعبي الفريق على الصعيد الفني خلال الموسمين الأخيرين بجانب التزامه التام وعدم إثارة أية مشاكل طوال الفترة الماضية كما أنه أحد أبناء الأهلي ولعب في صفوف الناشئين قبل أن يرحل لعدة أتندية منها طلائع الجيش وبتروجت ثم يعود للأهلي في 2016 .

استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على شرط الخدمة العسكرية للمرشحين في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة المرجح إقامتها نهاية أغسطس المقبل لإختيار مجلس إدارة جديد.

أصدر المهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادى الإسماعيلى، قراراً بمنع اللاعبين من الظهور الإعلامى خلال هذه الفترة، منعاً لتداول الأحاديث حول مصير لاعبى الفريق قبل وضوح موقف مسابقة الدورى العام، سواء بالعودة أو الإلغاء، وجاء هذا القرار عقب البيان الرسمى الذى خرج من الدراويش ورفض الموافقة على رحيل أى من اللاعبين .

أبلغ هيدرسفيلد الإنجليزى النادى الأهلى بأنه ينتظر القرار الذى سيصدره الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، خلال الأيام القليلة المقبلة، بشأن مصير الإعارات لتحديد مصير رمضان صبحى لاعب الأول المُعار للأخير حتى نهاية يونيو المقبل.