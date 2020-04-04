شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نجوم أسوان والنوبة يوجهون رسالة إلى الجماهير عن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لنادي أسوان على تويتر فيديو لفناني الجنوب فى أسوان والنوبة يوجهون رسالة إلى الجماهير المصرية حول وباء كورونا العالمى، أكدوا خلالها ضرورة الالتزام والبقاء بالمنازل خلال الفترة الحالية من أجل محاصرة الفيروس.

من جانبه، قرر مجلس إدارة نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، استمرار تعليق النشاط الرياضى فى النادى، حتى منتصف أبريل المقبل، استجابة لقرار رئاسة الوزراء، والذى تم اتخاذه أمس كإجراء احتراى بتعليق الأنشطة الرياضية تخوفاً من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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كما وضع الجهاز الفنى للفريق، بقيادة مجدى عبد العاطى، برنامج إعداد للاعبين خلال فترة التوقف من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية حتى عودة النشاط الرياضى من جديد.

وقرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، تحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى مدرب الفريق، على تمديد راحة لاعبى الفريق فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر بسبب انتشار فيروس كورونا العالمى، وغموض المشهد حول استئناف الموسم.

وكان أبناء الجنوب قد حصلوا على إجازة سلبية، التزاماً بقرار رئاسة الوزراء بتعليق النشاط الرياضى فى مصر، للحد من انتشار الوباء العالمى، وحرصاً على سلامة اللاعبين.

وكان من المقرر أن يعود فريق أسوان إلى التدريبات، السبت الماضى، إلا أن عبد العاطى قرر مد الإجازة وأضاف عبد مدرب أسوان فى تصريحات خاصة، أن تلك الإجازة قابلة للزيادة إذا لزم الأمر وفقًا لما ستسفر عنه الفترة المقبلة وما ستعلنه الدولة.