شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يلجأ إلى "بند" أحقية الشراء لضم ظهير النجوم نهائيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسؤولو إنبى، استخدام بند أحقية الشراء النهائى لضم كريم فؤاد ظهير الفريق الحالى المعار إلى صفوفه من نادى النجوم، لنهاية الموسم الحالى، بعدما ربطت بعض التقارير وجود اهتمام من عدد من أندية الدورى الممتاز بالظهير الصاعد.

وحصل إنبى على جهود كريم فؤاد على سبيل الإعارة من نادى النجوم ليحصل على ثقة حلمى طولان المدير الفنى للفريق الذى سيبحث مع مجلس إدارة النادى البترولى، الحصول على خدماته بشكل نهائى من نادى نجوم المستقبل فى نهاية الموسم الجارى.

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فيما طالب حلمى طولان، المدير الفنى لإنبى، اللاعبين بإجراء قياسات لأوزانهم خلال فترة التوقف الحالية ضمن الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك للحفاظ على أوزانهم خلال فترة التوقف تمهيدا لأى سيناريو خاص بالدورى الممتاز.

ويترقب مسؤولو إنبى آخر المستجدات الخاصة بالنشاط الرياضى بعد تعليق تدريبات الفريق البترولى لحين إشعار آخر، تطبيقًا للإجراءات الخاصة بتجنب انتشار فيروس كورونا، بعد تجميد النشاط الرياضى فى مصر.

وقرر الجهاز الفنى لإنبى، بقيادة حلمى طولان، بالتنسيق مع مجلس إدارة نادى إنبى برئاسة زكريا السيد، تجميد تدريبات الفريق البترولى حتى نهاية شهر مارس الجارى، قابلة للتجديد وفقًا للمستجدات، وذلك بعد تعليق النشاط الرياضى فى النادى بالكامل سواء الفريق الأول أو قطاع الناشئين أو تنس الطاولة أو الأكاديميات المختلفة وجاء قرار حلمى طولان المدير الفنى لإنبى بعد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة أسبوع بصورة مبدئية قبل أن يتم تجميد التدريبات تماما، على أن يكون المستجدات وفقًا للأحداث المختلفة التى ستشهدها المرحلة المقبلة بشأن فيروس كورونا.

يحتل إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، قبل تعليق منافسات المسابقة، برصيد 25 نقطة، بعدما حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 7 مواجهات وهزم فى 5 مباريات، فيما سجل لاعبيه 18 هدفًا واستقبل مثلهم.