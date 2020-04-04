بطلة السباحة فريدة عثمان: بشكر الحكومة على جهود إعادتنا والاهتمام بنا فى الحجر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت بطلة السباحة العالمية فريدة عثمان، بإجراءات الحكومة المصرية، منذ عودتهم من الخارج ودخولهم الحجر الصحى فى مرسى علم، مؤكدة أن القائمين على الإجراءات يقوم باهتمام كبير وجهود عالية من أجل الحفاظ على حياة العائدين من الخارج. وأضافت عبر صفحتها بفيس بوك:" الحمد لله أنا وصلت مصر إمبارح مع مجموعة من الرياضيين بالخارج وحاليا أنا فى الحجر الصحى فى مرسى علم اللى هتكون مدته أسبوعين. وعايزة أقولكم أن إجراءات الحجر الصحى دى مهمة جدا وكل القائمين عليه واخدين بالهم مننا جدا. أنا بشكرهم على هذا المجهود الرائع والاهتمام بينا. وبشكر الحكومة على كل المجهودات بالذات فكرة إنهم بعتوا طيران مخصوص علشان يجيبنا .وإن شاء الله نعدى الفترة دى على خير". Advertisements

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