شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يوجه رسالة لـ أحمد فتحي بعد رحيله عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودع على معلول، ظهير أيسر النادي الأهلي، أحمد فتحي زميله بالقلعة الحمراء، والذى يرحل عن الفريق بنهاية الموسم الجارى، بعدما رفض تجديد تعاقده مع النادي، وسط تداول تقارير تؤكد انتقاله إلى بيراميدز الموسم المقبل.

ونشر معلول صورة جمعته بأحمد فتحي وعلق عليها قائلا، "بالتوفيق يا جوكر وربنا معاك يا حبيبي".



احمد فتحي

ونفى أحمد فتحى ما تردد خلال الساعات الماضية من تصريحات له عبر حديث إلى إحدى الصحف العربية عقب إعلان قراره بعدم التجديد للقلعة الحمراء والرحيل نهاية الموسم، والتى شملت أحاديث عن علاقته بالفريق الأحمر وأن الأسباب التى دفعته للرحيل عدم مشاركته أساسيا بشكل منتظم تحت قيادة رينيه فايلر المدير الفنى للقلعة الحمراء.

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وقال أحمد فتحى عبر صفحته الرسمية تويتر، "لم أتحدث مع أى صحيفة مصرية أو عربية أو أى وسيلة إعلامية طوال الفترة الماضية، وإن أردت توضيح أمر معين سيكون من خلال حساباتى الموثقة على السوشيال ميديا وربنا يحمى الجميع " .

وانتهت فى قت سابق علاقة ثلاثى الأهلى شريف إكرامى وأحمد فتحى وحسام عاشور بالقلعة الحمراء رسمياً بنهاية الموسم الجارى حيث وجهت لحجنة التخطيط للكرة بالأهلى الشكر للثنائى شريف إكرامى وحسام عاشور فيما رفض أحمد فتحى تجديد عقده مع النادي.

لجنة التخطيط للكرة بالأهلى، التى يترأسها محسن صالح، نجحت في تجديد عقد وليد سليمان لمدة موسمين، وحاولت تجديد عقد أحمد فتحى لكن الأخير رفض العرض الأهلاوى فيما تم توجيه الشكر للثنائى شريف إكرامى وحسام عاشور.

ولم يحسم الثلاثى شريف إكرامى، حسام عاشور وأحمد فتحى مستقبلهم بشكل رسمى بعد الرحيل عن الأهلى بنهاية الموسم الجارى، ومازال الثلاثى يدرسون الخطوة المقبلة بعناية شديدة قبل اتخاذ القرار الرسمى.