الامارات | تشافي وزوجته يتبرعان بمليون يورو لمستشفى في برشلونة

شكرا لقرائتكم خبر عن تشافي وزوجته يتبرعان بمليون يورو لمستشفى في برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبرع نجم الكرة الإسبانية السابق تشافي هرنانديز، وزوجته نورية كونيليرا، بمبلغ مليون يورو لمستشفى العيادة الطبية في برشلونة، للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، كما أعلن المستشفى، السبت.

وقال المستشفى، في حسابه على «تويتر»: لقد «تبرع تشافي هرنانديز، وزوجته نورية، بمبلغ مليون يورو، لمواجهة وباء (كوفيد-19).. معاً سنصل!».

وقال تشافي، في مقطع فيديو، بثه الموقع الرسمي للمستشفى الكاتالوني: «نساند أنا ونورية المعركة ضد فيروس كورونا، والتي يقودها مستشفى العيادة الطبية في برشلونة. بفضل الهبات التي يحصل عليها المستشفى، قام بشراء المعدات اللازمة لعلاج المصابين، والخاصة بالعاملين في القطاع الصحي لديه».

وانضم تشافي، بهذا التبرع، إلى مبادرات العديد من الرياضيين في إسبانيا، وبينهم نجم برشلونة ليونيل ميسي، ومدرب مانشستر سيتي الإنجليزي راهناً، وبرشلونة سابقاً، بيب غوارديولا، ونجم كرة السلة باو غاسول، وأسطورة كرة المضرب رافايل نادال، بعد قيامهم بالتبرع من أجل مكافحة الوباء الذي أصاب أكثر من124 ألف شخص حول العالم حتى اليوم، بينهم 11 ألفاً و744 في إسبانيا وحدها، التي باتت بعد إيطاليا، ثاني دولة من حيث عدد الضحايا.