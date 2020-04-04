شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يحدد بديل «إبراهيموفيتش» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد نادي ميلان الإيطالي البديل المحتمل لنجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، والذي من المنتظر أن يرحل عن الفريق الصيف القادم عقب انتهاء عقده الذي يمتد 6 أشهر فقط.
وكان «إبراهيموفيتش» قد انضم إلى الفريق الإيطالي قادمًا من لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، في يناير الماضي، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده في الولايات المتحدة.
وحسب صحيفة «كوريري ديلو سبورت» الإيطالية، يضع مسؤولو ميلان أعينهم على جيانلوكا سكاماكا، لاعب نادي أسكولي بدوري الدرجة الثانية الإيطالية.
وينتظر مسؤولو ميلان رحيل زلاتان إبراهيموفيتش بنهاية الموسم الجاري، لذا يأملون في الحصول على خدمات «سكاماكا»، الذي تألق هذا الموسم مع فريقه، إذ شارك في 25 مباراة بدوري الدرجة الثانية وكأس إيطاليا مسجلًا 11 هدفًا فيما صنع هدفًا واحدًا.
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