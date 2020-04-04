شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يحدد سعر «حكيمى» لبيعه فى الصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «آس» الإسبانية، أن نادى ريال مدريد الإسبانى، حدد سعر أشرف حكيمى لاعبه المعار إلى بوروسيا دورتموند، استعدادا لبيعه فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعد يوفنتوس الإيطالى أبرز المهتمين بضم النجم المغربى أشرف حكيمى، لدعم الجبهة اليمنى للسيدة العجوز. وقالت الصحيفة، إن ريال مدريد حدد سعر أشرف حكيمى بـ60 مليون يورو، من أجل الموافقة على بيعه خلال الميركاتو الصيفى المُقبل. أضافت الصحيفة، أن إدارة يوفنتوس الإيطالى، تحاول التوصل إلى اتفاق مع ريال مدريد، بشأن حسم صفقة انتقال أشرف حكيمى إلى «إليانز ستاديوم». وإنضم أشرف حكيمى إلى فريق بوروسيا دورتموند فى عام 2018 على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، قبل أن يقرر مسؤولو دورتموند تجديد الإعارة مع اللاعب لموسمٍ إضافى.

ويقدم أشرف حكيمى أداء مميزا مع بوروسيا دورتموند فى الدورى الألمانى، حيث شارك فى 25 مباراة فى بطولة الدورى، تمكن خلالها من تسجيل ثلاثة أهداف، بالإضافة لصناعة عشرة أهداف أخرى.