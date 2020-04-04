شكرا لقرائتكم خبر عن رغم «كورونا» «5» مرشحين الأقرب للفوز بالكرة الذهبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا صوت يعلو فوق صوت أزمة فيروس «كورونا» المستجد، الذى أوقف الحياة الكروية فى العالم بأجمعه، وبينما يتفشى هذا الفيروس فى العالم، تعانى كرة القدم من توقف غير مسبوق فى منافساتها حول العالم، ليرسم ذلك خريطة أزمة حقيقية قد يبدأ تأثيرها بالظهور لاحقا.

ومع تعليق المنافسات حول العالم، دخلت أندية واتحادات كرة القدم فى دوامة مالية وجماهيرية تاريخية، ظهرت علاماتها الآن من عقود اللاعبين وأزمة البث التليفزيونى، وعلى الرغم من توقف الموسم الحالى بسبب أزمة تفشى فيروس كورونا فى القارة الأوروبية، غير أن البحث عن هوية المرشح الأبرز للفوز بالكرة الذهبية عن العام 2020 بدأت من الآن بالفعل، فمن بين ترشيح ليونيل ميسى وكريستيانو رونالدو الدائم، وما بين تألق لاعبين آخرين.

ويستعرض «المصرى اليوم» أبرز 5 لاعبين هم الأقرب للفوز بالكرة الذهبية هذا الموسم..

كريستيانو رونالدو

بدأ النجم البرتغالى عام 2020 بأفضل طريقة ممكنة، سجل بشباك كل الفرق التى لعب معها، وسجل فى 9 مباريات على التوالى، وربما لو لم تتوقف البطولات لشهدنا المزيد من الأهداف باستمرار، ما يعنى أن رونالدو سيكون مرشحا فوق العادة للفوز بالجائزة.

ليونيل ميسى

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الفائز بالجائزة 6 مرات، آخرها العام الماضى، والمرشح الدائم للفوز بها، ورغم أن البرغوث الأرجنتينى فشل بالتسجيل بأربع مباريات خلال شهر فبراير، لكن اللاعب عاد وصنع 6 تمريرات حاسمة، وسجل هاتريك فى شباك ريال بيتيس، وحتى فى المباريات التى لا يسجل فيها، دور «ليو» على أرض الملعب مختلف عن دور أى لاعب آخر.

روبرت ليفاندوفيسكى

بتسعة أهداف و3 تمريرات حاسمة خلال 8 مباريات عام 2020، لا بد لنا أن نضع ليفا ضمن المرشحين للفوز بالكرة الذهبية بسبب كل ما قدمه مع بايرن ميونيخ فى الفترة الأخيرة، حيث وصل إلى القمة مع العملاق البافارى فهو لاعب خارق لا يمكن إيقافه أمام المرمى.

كيليان مبابى

هو الآخر مرشح للفوز بالجائزة، «الديك الفرنسى» سجل 12 هدفا وصنع 8 أخرى منذ بداية عام 2020، وفى حال استكمل الدورى ووصل باريس سان جرمان إلى مراحل متقدمة بدورى أبطال أوروبا، قد نشهد مبابى حاملاً للكرة الذهبية بالفعل.

شيرو إيموبيلى

سجل نجم فريق لاتسيو شيرو إيموبيلى 11 هدفا (ثنائيتين وهاتريك) فى عام 2020، هذا المهاجم المميز لا يتوقف عن التسجيل، من أبرز المهاجمين الإيطاليين فى الوقت الحالى وهو منافس أول لرونالدو فى ترتيب الهدافين فى الدورى الإيطالى.