شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة مُشتعلة فى الدورى الإنجليزى بسبب تخفيض الرواتب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا تزال أزمة فيروس «كورونا» تُلقى بظلالها على كرة القدم، ولكن هذه المرة فى الدورى الإنجليزى الذى يشهد أزمة مشتعلة بسبب تخفيض الرواتب، حيث كشفت صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية أن رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، وجهت رسالة إلى نجوم البريمييرليج، تحذر فيها من الموافقة على تخفيض الرواتب، وسط تفشى فيروس كورونا وتجميد الأنشطة الرياضية.

وكشفت شبكة «سكاى سبورتس» الإنجليزية عن رسالة من رابطة المحترفين إلى اللاعبين، تطالبهم فيها بالعودة إلى الرابطة حال تلقى طلب من أنديتهم بتخفيض الأجور وتحذرهم من الموافقة دون الرجوع إليهم.

وقررت بعض أندية الدورى الإنجليزى الممتاز، بما فى ذلك توتنهام ونيوكاسل، تخفيض رواتب الموظفين خارج الفريق الكروى، مما يعنى أن الحكومة ستدفع 80% من أجورهم، ما يعادل 2500 جنيه إسترلينى شهريًا خلال فترة الحظر المفروضة على كل الأندية فى الوقت الحالى.

وقالت الصحيفة، إنه حتى الآن لم يتم الاتفاق على تخفيض رواتب اللاعبين، وذلك عقب اجتماعات بين رابطة اللاعبين والدورى والاتحاد الإنجليزى فى الفترة الأخيرة، كما تم التخطيط لمزيد من المحادثات ولكن القضية أصبحت أكثر تعقيدًا بسبب التفاوت الكبير بين رواتب اللاعبين فى المستويات العليا والفئات الأقل فى المسابقات الاحترافية.

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وقالت الرابطة، فى رسالتها للاعبين: «طلب اتحاد الكرة رؤية الوضع المالى لكل ناد قبل أن نقدم المشورة للاعبين بشأن قبول الشروط المقدمة بتخفيض الرواتب، وسيساعدنا ذلك فى الوصول إلى أفضل حل للاعبين والأندية على المدى البعيد».

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واختتمت الرسالة بالتأكيد على عدم قبول أى اتفاق دون الرجوع للرابطة، وجاءت نصًا كالتالى: «قبل قبول أو توقيع أى أوراق مع النادى، من المهم للغاية أن تناقش الأندية بشكل جماعى المقترحات مع الرابطة».

وعلى الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق جماعى بشأن تخفيض الرواتب، إلا أن بعض اللاعبين قاموا بالتخفيض بالفعل، حيث تطوع لاعبو ليدز بتأجيل الحصول على رواتبهم، بينما طلب برمنجهام من لاعبيه الحصول على 50% فقط من الرواتب وتأجيل الباقى، فى حين جمّد بورتسموث رواتب اللاعبين والموظفين.

كما ظهرت دعوات برلمانية لتخفيض رواتب اللاعبين، حيث دعا المستشار ريشى سوناك إلى فرض ضريبة على الأندية التى تخفض رواتب الموظفين وتصرفها كاملة للاعبين، وقال: «نحن نواجه وضعًا فاحشًا، حيث يستمر كبار اللاعبين الذين لا يعملون فى الحصول على مئات الآلاف من الجنيهات كل أسبوع، بينما يتم الخصم من الموظفين الذين يحافظون على استمرار الأندية».

وتابع: «إذا لم تتحرك رابطة الدورى الإنجليزى الممتاز لحل تلك الأزمة، فيجب على الحكومة أن تتدخل بفرض عقوبة مالية كبيرة على الأندية لتعويض المتضررين».