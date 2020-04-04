شكرا لقرائتكم خبر عن هل يستغنى برشلونة عن تشكيلة كاملة من أجل استعادة الجوهرة؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا يزال نادى برشلونة يحلم باستعادة النجم البرازيلى نيمار دا سيلفا، من أنياب باريس سان جيرمان الفرنسى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما رحل نجم السامبا عن الفريق الكتالونى فى 2017 فى صفقة قياسية تخطت 200 مليون يورو هى الأغلى فى تاريخ لعبة كرة القدم. البرازيلى لا تعجبه الأوضاع فى الدورى الفرنسى وأعلن للمقربين منه رغبته فى العودة إلى البلوجرانا مرة أخرى لمزاملة الثنائى من جديد ليونيل ميسى ولويس سواريز، لكى يعود مثلث الرعب من جديد الذى صال وجال فى السنوات الماضية.

وأمام حلم الحصول على نيمار، فإن برشلونة قد يلجأ إلى الاستغناء عن نحو 9 لاعبين من أجل توفير السيولة المادية اللازمة لاستعادة نجم السامبا وتحقيق حلم ليونيل ميسى بضمه مرة أخرى، الذى كشف لإدارة الفريق الكتالونى ضرورة استعادة اللاعب من جديد.

دخل برشلونة فى تحد كبير بسبب ضرورة تحسين الميزانية وسط التهديد العنيف الذى يفرضه فيروس «كورونا» على الجميع لا سيما أن هناك بعض الأصوات تطالب بضم النجم الأرجنتينى لاوتارو مارتينيز بحانب نيمار، لذا تفكر إدارة البارسا فى الإطاحة بتسعة لاعبين وربما أكثر من أجل تحسين الميزانية والبدء فى ضم لاعبين جدد لتدعيم الفريق فى المستقبل. وسيحاول برشلونة تسويق البرازيلى رافينيا والذى تألق مع فريق سيلتا فيجو على سبيل الإعارة ولكن قد يعود إلى النادى مرة أخرى، حيث كان رافينيا قد احترف على سبيل الإعارة فى صفوف إنتر ميلان الإيطالى وقد يفكر المدرب الايطالى أنطونيو كونتى فى ضمه نهائيا إلى صفوف الفريق. أما الفرنسى جان كلاير توديبو فإن ناديه شالكه المعار إليه قد لا يستطيع دفع قيمة كسر العقد والتى تصل إلى 25 مليون يورو وبالتالى سيعود إلى صفوف الفريق وهو أيضا أحد الأهداف التى ينتظرها إنتر ميلان من أجل التعاقد معها.

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وفى نفس السياق يحاول برشلونة بيع الكرواتى إيفان راكيتيتش مقابل نحو 20 مليون يورو لا سيما أن اللاعب يفكر فى العودة إلى ناديه السابق إشبيلية نظرا للراحة النفسية التى كان يعيشها. أما نجم تشيلى أرتورو فيدال فهو الآخر على لائحة الأسماء المرشحة للخروج من الفريق من أجل تحسين الميزانية وبالتالى فإن اللاعب قد يلجأ إلى أنطونيو كونتى للعب فى صفوف إنتر ميلان والدخول أيضا فى عملية لاوتارو وإفساح الطريق أمام ضم نيمار.

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ويعد الفرنسى صامويل أومتيتى من الأسماء المرشحة للخروج خاصة أنه يرفض تماما إجراء جراحة الركبة وبالتالى فإنه بات مهددا بالابتعاد عن التشكيلة ومن الأفضل بيعه. وسيحاول برشلونة بيع مارتن برايثوايت والذى اشتراه عقب نهاية فترة الانتقالات الشتوية الماضية بسبب إصابة عثمان ديمبيلى وذلك مقابل 18 مليون يورو عبر كسر عقده من ليغانيس وسيحاول إعادة بيعه من جديد. ولن يستطيع برشلونة الاحتفاظ بالبرازيلى فيليبى كوتينيو رغم صداقته مع نيمار بسبب الحاجة إلى الأموال لتدعيم الصفقات وربما يرحل إلى الدورى الإنجليزى حيث بدأت العروض فى الظهور عقب رفض ناديه بايرن ميونيخ دفع الشرط الجزائى الذى يصل إلى 120 مليون يورو.

يحاول برشلونة متابعة موقف النجم البرازيلى نيمار مع باريس سان جيرمان حيث حرص على تحذير اللاعب من الذهاب إلى الفيفا من أجل كسر عقده حينها سينفق البلوجرانا 180 مليون يورو لضمه. أما برشلونة فسيحاول الدخول فى مفاوضات مع باريس سان جيرمان من أجل ضم نيمار على أمل دفع رقم منخفض لا سيما أن النادى الفرنسى يريد ربح الوقت من خلال التوقيع على عقد تجديد مبابى ومحاولة الاستغناء عن النجم البرازيلى ولكن بتحقيق أكبر استفادة مادية. ويقف البرازيلى نيمار حائلا أمام توقيع عقد مبابى حيث يحصل النجم البرازيلى على 40 مليون يورو مع رحيله فإن المبلغ سينتقل إلى النجم الفرنسى لأنه لا يستطيع أبناء الأمراء دفع 80 مليون يورو لنجمين فقط. وسيحاول برشلونة استغلال رغبة مبابى فى الحصول على 40 مليون يورو كى يبدأ فى التفاوض للحصول على خدمات نيمار خلال الصيف المقبل، الذى كان قاب قوسين أو أدنى من العودة إلى البلوجرانا فى الصيف الماضى لولا تعثر المفاوضات فى اللحظات الأخيرة.

ويدرك برشلونة أن نيمار دخل فى مشاكل كبيرة مؤخرا بسبب هروبه دون علم ناديه إلى البرازيل بسبب صعوبة الحياة فى باريس بسبب تفشى فيروس «كورونا» فى الوقت الذى لا يملك فيه اللاعب أى جواز سفر أوروبى وبالتالى سيتعرض لمشكلة حين يعود من جديد. وذكرت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان يتوعد نيمار بعقوبات مع عودته بسبب كسر الحجر الصحى الاختيارى الذى دخل فيه لاعبو الفريق من أجل الاحتماء من فيروس كورونا.