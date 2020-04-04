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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نابولي لا ينوي التعاقد مع فيربو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020
تحدثت تقارير صحفية ايطالية عن موقف نادي نابولي الايطالي من مدافع نادي برشلونة الاسباني جونيور فيربو.
وبحسب صحيفة كوريري ديلو سبورت الايطالية فان ادارة النادي والمدرب غاتوزو لا يفكرون اطلاقا في الحصول على الظهير الشاب الصيف المقبل.
واشارت الصحيفة الى تطلع نادي الجنوب لضم مدافع نادي أولمبياكوس كونستانتينوس تسيميكاس لتدعيم مركيز الظهير في سوق الانتقالات القادم.
هذا ولم يتمكن الظهير الاسباني البالغ من العمر 23 عام من حجز مكان اساسي له في تشكيلة النادي الكتالوني الامر الذي جعله يرتبط بانتقال محتمل الصيف المقبل.
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