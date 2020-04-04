الكورونا يضرب بقوة الوسط الرياضي السوري

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020 فقدت كرة القدم السورية، احد ابرز حراسه في الحقبة السابقة، حيث توفي نجم فرق ​الجهاد​ و​رميلان​ و​الجيش​ السابق، السوري ​جوزيف شمعون​ الذي تألق في ثمانينات القرن الماضي بعد إصابته بعدوى فيروس كورونا في الفترة السابقة، وكشفت التقارير أن شمعون دخل قبل أيام الى المستشفى في العاصمة السويدية، بعد التأكد من إصابته بالفيروس.

وسرعان ما نعى مدرب فريق الجهاد السابق، ​محي الدين تمو​ ، الراحل شمعون مؤكداً انه خسارة كبيرة، واصفا إياه بأنه كأحد أفضل حراس المرمى في ​سوريا​، خلال تلك المرحلة التاريخية.

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