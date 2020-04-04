- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ريال مدريد يسير على خطى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020
افادت تقارير صحفية ان نادي ريال مدريد الاسباني يسير على خطى نادي برشلونة بطريقة التعامل مع الخسائر الناتجة عن فيروس كورونا.
وبحسب صحيفة "ماركا"الاسبانية فان ادارة الفريق الملكي اجرت اتصالاتها مع اللاعبين لتضعهم بصورة الوضع المادي والاقتصادي بعد توقف كافة النشاطات الرياضية في النادي، وتسعى ادارة الفريق لتقليل الخسائر التي ستنتج عن هذا التوقف وهي قد تتجه لتخفيض رواتب اللاعبين، وقد تصل خسائر النادي إلى 150 مليون يورو في حال إنهاء الموسم على الوضع الحالي، بسبب حقوق البث التلفزيوني وبيع التذاكر.
واكدت الصحيفة الاسبانية ان تخفيض الرواتب سيكون لمدة 3 اشهر على اللاعبين كافضل سيناريو ممكن، وكانت ادارة برشلونة سبقت النادي الملكي وخفضت الراتب لنسبة 70%، في حين ان نجوم البارسا قدموا 2% من أجورهم، كي يحصل موظفو النادي على أموالهم كاملة.
كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد يسير على خطى برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.