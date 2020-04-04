ريال مدريد يسير على خطى برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020

افادت تقارير صحفية ان نادي ​ريال مدريد​ الاسباني يسير على خطى نادي ​برشلونة​ بطريقة التعامل مع الخسائر الناتجة عن فيروس كورونا.



وبحسب صحيفة "ماركا"الاسبانية فان ادارة الفريق الملكي اجرت اتصالاتها مع اللاعبين لتضعهم بصورة الوضع المادي والاقتصادي بعد توقف كافة النشاطات الرياضية في النادي، وتسعى ادارة الفريق لتقليل الخسائر التي ستنتج عن هذا التوقف وهي قد تتجه لتخفيض رواتب اللاعبين، وقد تصل خسائر النادي إلى 150 مليون يورو في حال إنهاء الموسم على الوضع الحالي، بسبب حقوق البث التلفزيوني وبيع التذاكر.

واكدت الصحيفة الاسبانية ان تخفيض الرواتب سيكون لمدة 3 اشهر على اللاعبين كافضل سيناريو ممكن، وكانت ادارة برشلونة سبقت النادي الملكي وخفضت الراتب لنسبة 70%، في حين ان نجوم البارسا قدموا 2% من أجورهم، كي يحصل موظفو النادي على أموالهم كاملة.