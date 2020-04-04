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جورجينا تستفيد من العطلة وتغير تسريحة الدون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020

نشرت ​​جورجينا رودريغيز​​ حبيبة نجم كرة القدم البرتغالية واسطورة فريق ​​​​​ الاسباني​ السابقة، وهداف فريق ​​​​يوفنتوس​​​ الايطالي​ الحالي، ​​​​​​​​ مقطع فيديو مميز تظهر فيه وهي تغير تسريحة ​الدون​ بنفسها في الحجر المنزلي بسبب ​فيروس ​ الذي ينتشر بسرعة في العالم وذلك على صفحتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

وطالبت الجميع بالبقاء في المنزل بعد ان توقفت جميع الانشطة والغير ضرورية في العالم اجمع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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