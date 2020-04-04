شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جورجينا تستفيد من العطلة وتغير تسريحة الدون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020 نشرت ​​جورجينا رودريغيز​​ حبيبة نجم كرة القدم البرتغالية واسطورة فريق ​​​ريال مدريد​​ الاسباني​ السابقة، وهداف فريق ​​​​يوفنتوس​​​ الايطالي​ الحالي، ​​​​كريستيانو رونالدو​​​​ مقطع فيديو مميز تظهر فيه وهي تغير تسريحة ​الدون​ بنفسها في الحجر المنزلي بسبب ​فيروس كورونا​ الذي ينتشر بسرعة في العالم وذلك على صفحتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

وطالبت الجميع بالبقاء في المنزل بعد ان توقفت جميع الانشطة الرياضية والغير ضرورية في العالم اجمع. Advertisements

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