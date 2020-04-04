شكرا لقرائتكم دونجا يحتفل بعيد ميلاده على طريقته الخاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر نبيل عماد دونجا لاعب فريق بيرميدز صورة له فى البحر إحتفالا بعيد ميلاده الـ23 معلقا " اليوم عيد ميلادى " ، حيث حرص عدد من اللاعبين على تهنئته عبر هذه الصورة أبرزهم أيمن أشرف لاعب الأهلى .



دونجا

و نشرت مؤخرا صفحة نادى بيراميدز عبر تويتر جانب من تدريبات لاعبها نبيل عماد دونجا لاعب خط الوسط، الذى يؤدى تدريبات بدنية مكثفة فى منزله، وعلقت قائلة: "لاعبنا لا يتوقف عن التدريبات".

وجدد الجهاز الإدارى بنادى بيراميدز، توصياته للاعبى الفريق الأول، بضرورة اتباع الخطوات والإجراءات اللازمة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

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وأبلغ الجهاز الإداري، اللاعبين، بتوخى الحذر خلال الإجازة التى حصلوا عليها حتى نهاية الشهر الجاري، تماشيا مع توقف بطولة الدوري، وفقا للإجراءات التى اتخذتها الدولة منعا لانتشار فيروس كورونا.

وطالب الجهاز الإداري، اللاعبين، بالبقاء فى منازلهم والابتعاد عن أى تجمعات أو الزيارات خلال الفترة الحالية، والحفاظ على سلامتهم وسلامة أسرهم وتجاوز المرحلة الصعبة الحالية.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية توصى بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.