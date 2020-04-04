شكرا لقرائتكم وجيه أحمد يبدأ تثقيف الحكام فى تقنية الـvar تحسبا لعودة النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ وجيه أحمد نائب رئيس لجنة الحكام الرئيسية في تجهيز فيديوهات خاصة بتقنية الفيديوvar في المباريات لبثها خلال الأيام المقبلة تحسبا لعودة النشاط الكروى في اى وقت .

ويؤكد وجيه أحمد انه يجهز فيديوهات للحكام واللاعبين بهدف تثقيفهم عن كيفية تطبيق تقنية الـvar مع عودة النشاط الكروى ، وسيكون اللاعبين الأكثر فائدة لانهم سيتعرفون على مايجب عليهم ومالهم حتى لا يكون التعامل مع تقنية الفيديو بشكل عشوائى وعمال على بطال .

مسؤولو اتحاد الكرة رفضوا ترشيح أسماء بعينها لخلافة جمال الغندور فى رئاسة لجنة الحكام ، مشددين أن اللجنة قررت إسناد المهمة إلى الدكتور عزب حجاج ووجيه أحمد من اللحظة الأولى، ولم تتطرق الى أي اسماء أخرى.

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وشدد مسؤولو الجبلاية على أن قرار اللجنة كان واضحا وسريعا وبالإجماع بتعيين حجاج ووجيه لتلك المهمة، ولم يتم مناقشة أي اسم آخر في هذه الفترة وحال مناقشة .

وعقد الاتحاد مؤتمراً صحفياً ، بحضور عمرو الجناينى رئيس الاتحاد وأعضاء لجنة إدارة الاتحاد والمدير التنفيذي، لإعلان بدء تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR فى الملاعب المصرية، والبداية كانت فى مباراة طلائع الجيش وإنبى التى اقيمت باستاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن مواجهات الأسبوع التاسع عشر للمسابقة فى افتتاح الدور الثانى بالدورى وضم طاقم الحكام للمباراة بين طلائع الجيش وإنبى،كلاً من محمد معروف حكم ساحة، يوسف البساطى وشريف عبد الله مساعدان، وسيد شعبان حكم رابع، ومحمد الصباحى حكم فيديو ومصطفى مدحت مساعد حكم فيديو.

والحكم محمد الصباحى دخل تاريخ الكرة المصرية، إذ أيصبح أول حكم فيديو فى الدورى الممتاز بمباراة طلائع الجيش وانبى.