شكرا لقرائتكم أبطال الزهور يطلقون مبادرة " أتمرن اون لاين .. خليك في البيت" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أطلق نادى الزهور برئاسة الدكتور محمد الدمرداش مبادرة " خليك في البيت" على أعضاء الجمعية العمومية في ظل انتشار فيروس كورونا الخطير.

أكد الدمرداش خلال مقطع فيديو لتدشين المبادرة أن فرعى مدينة نصر والتجمع الخامس يفتقد روح الأسرة التي يتميز بها نادى الزهور منذ تأسيسه، مشددا على الإدارة التنفيذية تقوم بصورة مستمرة على تكثيف عملية التطهير والتعقيم لجميع منشآت النادى تحسبا لانتهاء هذا الفترة الصعبة التي تمر بها مصر والعالم بأكمله.

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ظهر في مقطع الفيديو الخاص بالمبادرة العديد من أعضاء مجلس الإدارة ومسئولى اللجان واللاعبين الذين أكدوا على ضرورة ممارسة التدريب في المنزل حفاظا على صحة المواطنين في ظل انتشار الفيروس.

كان مجلس إدارة نادى الزهور قد قرر غلق النادى بفرعيه بمدينة نصر والتجمع الخامس اعتبارا من الأحد ٢٢ مارس مع إجراء عملية تعقيم كاملة لجميع منشآت النادى فى فرعيه بمدينة نصر والتجمع الخامس حفاظا على سلامة أعضاء الجمعية العمومية والعاملين بالنادى خوفا من انتشار فيروس كورونا الخطير.

يشرف رئيس الزهور على عملية التطهير والتعقيم بمعاونة الإدارة التنفيذية، التى سوف تستمر على مدار الأسبوعين المقبلين، بالإضافة الى تفقد اعمال حمام السباحة الاولمبى بفرع التجمع الخامس الذي تسير أعماله على قدم وساق.