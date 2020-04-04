شكرا لقرائتكم غضب داخل الأهلى بسبب تويتة سامى قمصان لأحمد فتحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثار سامي قمصان مدرب المساعد بفريق الاهلي حالة من الغضب والإستياء داخل النادي وتحديداً داخل الجهاز الفني للفريق بسبب تصريحات الأخيرة التى تغزّل خلالها في أحمد فتحي لاعب الفريق بعدما أعلن الأخير رحيلهم عن النادي لرفض تجديد عقده.

سامي قمصان كان قد نشر صورة له برفقة أحمد فتحي عبر موقع التواص الاجتماعي "إنستجرام" وعلق قائلا، "أنت عارف اللى جوايا ليك".

تصريحات سامي قمصان أثارت الغضب لأن أحمد فتحي أدلى بتصريحات مُثيرة خلال الفترة الماضية ضد الجهاز الفني للأهلي الذي يُعد قمصان أحد أفراد كما أن فتحي هاجم فايلر بشكل واضح خلال جلسة التفاوض معه لتجديد عقده الأربعاء الماضي وأنتقد من قيمة وقدر المدرب السويسري.

إشادة سامي قمصان ومُغازلته لأحمد فتحي في الظروف الراهنة وبعد هجوم فتحي ضد كثيرون في القلعة الحمراء وأولهم رينيه فايلر جعلت هناك حالة من الغضب العارم في الجهاز الفني ضد سامي قمصان .

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الجهاز الفني للأهلي يرى أن سامي قمصان لم يتصرّف بذكاء في هذا الموقف خاصة وأن أحمد فتحي فضّل مصلحته الشخصية ولبّى نداء الملايين ورفض تجديد عقده مع الأهلي ليس هذا فحسب بل أنه أي فتحي هاجم كثيرون في القلعة الحمراء خلال الأيام الماضية وهو ما أغضب رينيه فايلر كثيراً من اللاعب.

وكان أحمد فتحي أبلغ إدارة ناديه برحيله نهاية الموسم بعد رفض العرض الأحمر الخاص بتجديد عقده، ووقع أحمد فتحي لبيراميدز في وقت سابق لمدة 3 سنوات تبدأ من الموسم المقبل.

وأكد مسئولو الأهلي أنهم عرضوا على الجوكر أحمد فتحي مقابل يليق بخبراته، والذي وصلت قيمته لـ11 مليون جنيه في الموسم الواحد على أن يكون تجديده لمدة موسمين، بينما دخل بيراميدز في مفاوضات قوية مع أحمد فتحي حيث تم اغراء اللاعب بالحصول على 15 مليون جنيه في الموسم واعفائه من نسبة المشاركة وتحمل النادي نسبة الضرائب إلا أن إدارة بيراميدز أكدت للجوكر صعوبه حمله لشارة القيادة في ظل وجود النجم عبد الله السعيد.