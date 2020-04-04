شكرا لقرائتكم طلع اللمبى اللى جواك.. رمضان صبحى فى دور جديد على تيك توك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقمص رمضان صبحى نجم النادى الاهلى وقائد المنتخب الاوليمبى ، شخصية الفنان محمد سعد الشهيرة بـ "اللمبى" فى فيلم الناظر للراحل علاء ولى الدين ، حيث نشر جزء من تقليده لشخصية اللمبى على تطبيق تيك توك برفقة أصدقاؤه .

وكشفت تقارير صحفية تركية أن نادى قاسم باشا التركى يستعد للدخول فى مفاوضات مع نادى هيدرسفيلد تاون الإنجليزى للتعاقد مع رمضان صبحي لاعب النادى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة "Yeni Akit" أن نادى قاسم باشا يتطلع للتعاقد مع رمضان صبحى الصيف المقبل، بناءً على توصية من كشافى الفريق.

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وأرسل الأهلى خطاباً رسمياً لنادى هيدرسفيلد تاون الإنجليزى للمطالبة بتمديد إعارة رمضان صبحى لمدة 3 أشهر أخرى فى ظل توقف النشاط الرياضى بسبب إنتشار فيروس كورونا المستجد، علماً فترة إعارة اللاعب تنتهى فى 30 يونيو القادم.

ويترقب النادى الأهلى قرار الاتحاد الدولى "فيفا"، الخاص بمصير اللاعبين المعارين على مستوى العالم وكيفية تعويض الأندية على إيقاف النشاط الرياضى لمدة طويلة بسبب فيروس كورونا، ومن ثم عدم استفادة الأندية بالصفقات المعارة لها بالشكل الطبيعي.

ويدرس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، تمديد إعارتة اللاعبين لمدة مماثلة لفترة التوقف أو حصول الاندية على تعويض مادي.

ويترقب الاهلى قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لتحديد موقف النادى فى العديد من الملفات أهمها رمضان صبحى صانع العاب الفريق الذى تمت استعارته من هيدرسيفيلد الإنجليزي، بجانب جميع لاعبى المارد الأحمر المعارين للأندية الأخرى، أمثال محمد شريف وناصر ماهر وفوزى الحناوى وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق ومحمود الجزار والمغربى وليد ازارو وغيرهم من اللاعبين.