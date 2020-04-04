شكرا لقرائتكم تعالى خدلك غطس أنجولى.. شاهد جيرالدو فى العزل المنزلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض جيرالدو دا كوستا، لاعب النادي الأهلي عدة تدريبات بدنية في منزله، للحفاظ على لياقته في ظل توقف النشاط الرياضي في مصر والعديد من الدول بسبب وباء كورونا المستجد.

ونشر جيرالدو صوراً عبر حسابه الشخصي على انستجرام خلال قيامه بالتدريبات، والتي كان من بينها الجري في حمام السباحة.



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ينتظر لاعب الأهلي 3 عروض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من الدوري البرازيلي والخليج بعدما بات رحيله عن القلعة الحمراء مسألة وقت فقط في ظل عدم الحاجة له على الصعيد الفني.

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وانضم جيرالد للأهلي فى يناير قبل قادماً من أول أغسطس الأنجولى لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، ولعب جيرالدوعدة سنوات فى أكثر من نادٍ برازيلى قبل اللعب لنادى أول أغسطس الأنجولى والذى انتقل منه للقلعة الحمراء، ومن أفضل الأندية البرازيلية التي لعب لها جيرالدو نادى "كوريتيبا" الذى استمر معه 4 سنوات حتى رحل عنه عام 2014 بسبب خلافات مع المدرب ماركينيوس

ويبدأ مسئولو الأهلي خلال الفترة المقبلة تسويق جيرالدو لاعب الفريق، بعدما استقرت الآراء فى القلعة الحمراء على بيع اللاعب خلال ميركاتو الصيف المقبل لعدم حاجة الفريق لجهوده ويتطلع الأهلى لتحقيق مكاسب مالية من تسويق اللاعب الأنجولى الصيف المقبل، بعدما اشتراه الأهلى من نادى أول أغسطس الأنجولى فى يناير قبل الماضى مقابل مليون دولار.

جيرالدو كان قريبا من الرحيل فى انتقالات الشتاء الماضى إلا أن الأمر لم يتحقق بسبب ضعف العروض التى وصلت للحصول على خدمات اللاعب، حيث فضل الأهلى إعارة المغربى وليد أزارو بدلا من جيرالدو إلى الاتفاق السعودى.

وانتهى جيرالدو من تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً وأبعدته عن مباريات فريقه، حيث حرص جيرالدو على خوض البرنامج خلال فترة الأجازة ليصبح جاهزاً للمشاركة فى تدريبات ومباريات فريقه سواء محلياً وأفريقيا بعد استئناف النشاط الرياضى المتوقف حالياً بسبب انتشار فيروس "كورونا".

وتعرض جيرالدو لإصابة فى الكاحل خلال مشاركته فى مباراة الإياب أمام صن داونز التى أقيمت على استاد لوكاس موريبى فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا، الأمر الذى نتج عنه تورم قدمه فيما أجرى اللاعب أشعة أثبتت غيابه عن التدريبات لمدة أسبوعين.