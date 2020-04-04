شكرا لقرائتكم لجنة الكرة بالأهلى تضع مصير محمد شريف بين أيدى فايلر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ‎تستطلع لجنة التخطيط للكرة بالنادي الاهلي برئاسة محسن صالح وجهة نظر السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق في عودة محمد شريف لاعب الاهلي المُعار لأنبي عقب إنتهاء الإعارة بنهاية الموسم الجاري في ظل رغبة النادي حسم عدة ملفات بالفريق خلال فترة توقف الدوري بسبب إنتشار فيروس "كورونا" في العالم كله حالياُ.

ويُقدم محمد شريف عروضاً جيدة للغاية مع أنبي منذ الإنتقال له مع بداية الموسم الجاري على سبيل الإعارة حيث سجل 9 أهداف مع إنبى هذا الموسم، متفوقًا على المهاجمين المتواجدين حاليًا فى القلعة الحمراء.

ورغم أن هناك إتفاق تام على عودة محمد شريف للأهلي من جانب لجنة التخطيط والكثيريين في القلعة الحمراء إلا أن الأمر مازال في "يد" رينيه فايلر الذي لم يُعلن موقفه النهائي من عودة محمد شريف للقلعة الحمراء وهو ما تناقشه اللجنة مع المدرب السويسري خلال الأجتماع المرتقب بينهما خلال الأيام المقبلة.

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مسؤولو إنبى أبدوا رغبتهم خلال الفترة الأخيرة فى استمرار "جناح" الاهلي ضمن صفوف الفريق البترولى دون الدخول فى أي صفقات تبادلية، وذلك بعد ظهوره بمستوى مميز مع الفريق البترولى خلال الفترة الماضية.

ومن جانبه أكد حلمى طولان المدير الفنى لإنبى على تلقيه اتصالات مستمرة من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الاهلى للإطمئنان على لاعبه محمد شريف.

وقال المدير الفنى للأهلى لصحيفة " tagblatt " السويسرية، "لحسن الحظ أنا بخير ولدى مسؤولية هنا فى مصر، خاصة أننا لا نعرف كيف يبدو المستقبل القريب، سأستمر فى العمل هنا مع الأهلى من أجل تطوير الفريق وأنواع التدريب ومهاراتى الشخصية لقد قرأت أيضًا الكثير وألعب الرياضة فى غرفة اللياقة البدنية فى الفندق، ولديه الكثير من الوقت للتفكير.