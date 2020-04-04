شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم: تخفيض العقود دون إجبار لأحد.. والبدرى بـ"مزاجه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أشرف قاسم، نجم الزمالك السابق، أن الكلام عن تخفيض عقود اللاعبين أو المدربين لا يمكن أن يصدر من أى جهة إلا بموافقة الطرفين، الأندية واللاعبين أو المدربين.

وقال "البرنس"، فى تصريحات لليوم السابع، عملية تخفيض العقود للاعبين أو المدربين التى يطالب بها البعض هذا الفترة بسبب توقف النشاط الكروى لمواجهة انتشار فيروس كورونا تحتاج جلسة واتفاقا بين أطراف التعاقد ودون ذلك صعب تنفيذ ذلك.

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وعن مبادرة حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، بتخفيض راتبه بنسبة 25 %، قال قاسم هو قرار محترم من البدرى ولكنه قرار شخصى ولم يجبره أحد على فعل ذلك، وصعب أن يقرر مسئولو الجبلاية أو الأندية اتخاذ قرار بهذا الشأن مع مدربيهم.

ووفقا للوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم، من حق الأندية تخفيض عقود اللاعبين حال إلغاء الموسم الكروى بنسبة 30 إلى 50 % من إجمالى عقودهم لكن بشرط واحد وهو موافقة اللاعبين أنفسهم على قرار التخفيض للعقود أو الرواتب، وبذلك لا يمكن لأى فريق تخفيض عقد أى لاعب بالفريق رغما عنه لأنه بذلك سيقدم شكوى للاتحاد الدولى لكرة القدم للحصول على باقى قيمة عقده، كما أن الأمر الوحيد المتاح لتخفيض العقود هو نسبة المشاركة والتى توجد فى عقود أغلبية اللاعبين.

وأعلنت بعض الأندية الأوروبية على رأسها برشلونة الإسبانى تخفيض عقود لاعبيهم الذين وافقوا، وهو ما أعلنه الأرجنتينى ميسى بتخفيض 70% من رواتب لاعبى برشلونة خلال فترة فرض حالة الطوارئ، وقال، سنقدم إسهامات أيضا يمكن من خلالها حصول باقى العاملين فى النادى على رواتبهم كاملة طوال فترة استمرار هذا الوضع.