شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا لاعب بيراميدز يحتفل بعيد ميلاده وينشر صورة على البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر نبيل عماد دونجا، لاعب بيرميدز، صورة له فى البحر احتفالا بعيد ميلاده الـ23، وعلق قائلا، "اليوم عيد ميلادى"، وحرص عدد من اللاعبين على تهنئته عبر هذه الصورة أبرزهم أيمن أشرف لاعب الأهلى.



دونجا

ونشرت مؤخرا صفحة نادى بيراميدز عبر تويتر جانبا من تدريبات دونجا لاعب خط وسط الفريق، الذى يؤدى تدريبات بدنية مكثفة فى منزله وعلقت قائلة،"لاعبنا لا يتوقف عن التدريبات".

وجدد الجهاز الإدارى بنادى بيراميدز، توصياته للاعبى الفريق الأول، بضرورة اتباع الخطوات والإجراءات اللازمة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

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وأبلغ الجهاز الإداري، اللاعبين، بتوخى الحذر خلال الإجازة التى حصلوا عليها حتى نهاية الشهر الجاري، تماشيا مع توقف بطولة الدوري، وفقا للإجراءات التى اتخذتها الدولة منعا لانتشار فيروس كورونا.

وطالب الجهاز الإداري، اللاعبين، بالبقاء فى منازلهم والابتعاد عن أى تجمعات أو الزيارات خلال الفترة الحالية، والحفاظ على سلامتهم وسلامة أسرهم وتجاوز المرحلة الصعبة الحالية.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية توصى بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.