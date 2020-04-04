شكرا لقرائتكم خبر عن هاني أبوريدة يرفض الدعوة العنصرية ضد أفريقيا ويطالبهم بالاعتذار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس هانى أبوريدة، عضو المجلس التنفيذى بالاتحادين الدولى والأفريقى لكرة القدم، رفضه التام الدعوة العنصرية التى نقلتها وسائل الإعلام العالمية عن طبيبين فرنسيين بشأن اقتراح إجراء التجارب الخاصة بعقارات مضادة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 على مواطنى الدول الأفريقية البسطاء.

وقال أبوريدة، فى تصريحات صحفية، إنه أصيب بالصدمة أن يقوم أحد بالدعوة لهذا الفكر المريض الذى ترفضه كل الأعراف الإنسانية فى تلك الأزمة التى تواجه كافة شعوب العالم واإنتشار فيروس كورونا.

وشدد أبوريدة على رفضه التام لكافة أشكال العنصرية ضد أى فئة فى العالم، مشيرا إلى أن المبادئ الأساسية للاتحاد الدولى والأفريقى لكرة القدم، وميثاق الأمم المتحدة، يرفضون جميعا كافة الممارسات والدعوات العنصرية بكافة أشكالها، وعليه فإننا نطالبهم بالاعتذار لأفريقيا وأبنائها على تلك الإهانة الغير مقبولة.

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وأنهى رئيس اتحاد الكرة المصرى السابق حديثه بالدعوة لتكاتف البشرية لمكافحة تلك الأزمة الإنسانية العالمية بدلا من تلك الدعوات العنصرية البغيضة.

ويستعد هانى أبو ريدة لخوض انتخابات اتحاد الكرة على مقعد الرئاسة فى الانتخابات المقبلة المرجح إقامتها نهاية أغسطس المقبل، ويعد أبو ريدة أقوى المرشحين للتواجد فى هذا المنصب للمرة الثانية.

واستقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، على فتح باب الترشيح لانتخابات الجبلاية المقبلة منتصف يوليو المقبل، حيث سيتقدم المرشحون بأوراقهم للجنة الخماسية لمدة أسبوع على أن تتولى اللجنة فحص الأوراق المقدمة.