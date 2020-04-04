شكرا لقرائتكم خبر عن الجبهة اليمنى تشعل الصراع بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشعل رحيل أحمد فتحى ظهير أيمن الأهلى عن ناديه بنهاية الموسم الجارى الصراع بين الأهلى والزمالك مجددا من أجل تدعيم الجبهة اليمنى فى الانتقالات الصيفية المقبلة نظرا لحاجة الفريقين لتدعيم هذا المركز.

الأهلى كان يضم بين صفوفه احمد فتحى ومحمد هانى، إلا أنه بعد رحيل فتحى أصبح المكان شاغرا ولا يوجد به سوى محمد هانى، لذا طلب فايلر المدير الفنى للأهلى من مجلس الإدارة ضرورة التعاقد مع ظهير أيمن آخر يمتلك الخبرات لمعاونة محمد هانى خلال لقاءات الموسم المقبلة سواء المحلية أو القارية.

وتعيش الكرة المصرية أزمة فى مركز الظهير الأيمن منذ فترة ولا يوجد بها فى الوقت الحالى سوى ثنائى بيراميدز رجب بكار وعمر جابر وباهر المحمدى لاعب الإسماعيلى وكريم العراقي في المصري، لذا من المقرر أن يشتد الصراع بين القطبين فى الميركاتو الصيفى.

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وفى المقابل دخل مسئولو الزمالك فى مفاوضات جادة مع ثنائى بيراميدز من أجل التعاقد مع اللاعبين نظرا للحاجة الماسة لهما، حيث يعتمد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأبيض على حازم إمام بعد هروب التونسى حمدى النقاز .

وبالرغم من تواجد الناشئ أحمد عيد بديلا لحازم إمام إلا أنه يفتقد للخبرات التى تؤهله للمشاركة بشكل أساسى مع الفريق، لذا فقد عقد مسئولو الزمالك جلسات مكثفة مع عمر جابر من أجل عودته من جديد للزمالك خاصة وأنه احد كباتن الفريق ورحل فى وقت سابق للاحتراف ببازل السويسرى ويرتبط بعلاقات وصداقات قوية مع جماهير الفريق الأبيض.

ورحب عمر جابر بالعودة للزمالك من جديد مع الاتفاق على تخفيض قيمة عقده التى كان يحصل عليها فى بيراميدز حبا وتقديرا للفريق الأبيض ورغبة منه فى العودة من جديد لبيته لقيادة الجبهة اليمنى من جديد .

فى الوقت الذى أبدى رجب بكار رغبة قوية لمسئولى بيراميدز للانتقال للأهلى والاعتذار لمسئولى الزمالك بعدما أكد اللاعب أنه أهلاوى ويتمنى الانتقال إليه فى الميركاتو الصيفى المقبل.