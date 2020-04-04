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حارس الزمالك يشارك وزارة الرياضة فى حملة التطهير والتعقيم للوقاية من كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك محمد أبو جبل، حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر، حملة وزارة الشباب والرياضة التى أطلقتها اليوم بمشاركة 4300 مركز شباب على مستوى الجمهوريةوشارك محمد  أبوجبل أعضاء مركز شباب الواسطى بإدارة الفتح محافظة أسيوط عمليات التطهير والتعقيم وكذلك مساهمته فى رفع الوعي لدى شباب المحافظة للوقاية من مخاطر فيروس كرونا.

وأطلقت وزارة الشباب والرياضة عددا من المبادرات التي تستهدف ممارسة الرياضة من المنزل تحت شعار رياضتك في بيتك، وكذلك إقامة عدد من المسابقات المختلفة من خلال بوابة مصر للشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية.

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محمد أبو جبل حارس الزمالك

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد شهد صباح اليوم بحي الأسمرات، انطلاق فعاليات حملة التعقيم والتطهير لمراكز شباب مصر والقري والتى تنفذها الوزارة فى إطار الاجراءات الاحترازية المتبعة لمجابهة انتشار .

بدأت الحملة فى العاشرة صباحا داخل ٤٣٠٠ مركز شباب على مستوى الجمهورية والقري المحيطة بها وتستمر حتى الساعة الثانية ظهر اليوم بمشاركة مجموعة من الشباب والفتيات المتطوعين من مختلف المحافظات أعضاء كل من "مراكز الشباب، مبادرة شباب يدير شباب، الكشافة والجوالة"، وممثلي مديريات الشباب والرياضة.

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توقف النشاط الكروى فى مصر بعد قرار اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد كرة القدم بتعليق النشاط  ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الذى أضر الرياضة العالمية بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص بدءاً من إيقاف الجماهير ومنع حضورهم، ووصولًا لتأجيل المسابقات بعد إصابة العديد من اللاعبين.

ويعد فريق الزمالك من الأندية التى تبحث عن استغلال فترة تجميد النشاط الرياضي في مصر، لترتيب الأوراق  فرغم أن الفارس الأبيض نجح في شهر فبراير الماضي في خطف بطولة كأس السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي بنتيجة 3/1،  ثم الفوز بلقب كأس السوبر المصري في الإمارات أمام منافسه التقليدي الأهلي بركلات الترجيح، إلا أنه ابتعد عن المنافسة على قمة الدورى.

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محمد ابو جبل حارس  الزمالك يشارك فى حملة وزارة الشباب والرياضة

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حارس الزمالك يشارك فى تعقيم وتطهير مراكز الشباب

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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