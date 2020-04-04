شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستفسر من فايلر عن موقفه النهائي من ضم حارس مرمى بعد رحيل إكرامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبحث لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى، برئاسة محسن صالح، مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق ملف تدعيم مركز حراسة المرمى بعد رحيل شريف إكرامى حارس مرمى الفريق لعدم تجديد عقده مع النادى.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت أنباء حول رغبة الأهلى فى ضم حارس مرمى جديد خلال ميركاتو الصيف لتعويض شريف إكرامى الذى انتهى عقده مع النادى ورفض التجديد.

ورغم تداول هذه الأنباء وترشيح محمود جاد حارس مرمى إنبى للدفاع عن عرين الأهلى خلفاً لشريف إكرامى، إلا أن فايلر أعلن مؤخراً أنه لا يحتاج لضم حارس مرمى جديد فى الصيف المقبل.

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ومن المقرر أن تعقد لجنة التخطيط للكرة بالاهلي جلسة خاصة مع فايلر لمعرفة موقفه النهائى من تدعيم مركز حراسة المرمى حتى يتم إغلاق هذا الملف، إذا رفض فايلر ضم حارس جديد أو البدء فى التفاوض مع محمود جاد أو غيره من الحُراس المصريين لتدعيم هذا المركز إذا كانت رغبة المدير الفنى هى تدعيم هذا المركز.

ويضم الأهلى ثلاثى حراس المرمى، هم "محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير" بعد رحيل شريف إكرامى.

من ناحية أخرى، أكد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للنادى الأهلى أنه لا يفكر فى العودة إلى سويسرا حاليا خوفا من فيروس كورونا الخطير الذى يهدد العديد من الدول الأوروبية.

وقال المدير الفنى للأهلى لصحيفة " tagblatt " السويسرية، "لحسن الحظ أنا بخير ولدى مسؤولية هنا فى مصر، خاصة أننا لا نعرف كيف يبدو المستقبل القريب، سأستمر فى العمل هنا مع الأهلى من أجل تطوير الفريق وأنواع التدريب ومهاراتى الشخصية لقد قرأت أيضًا الكثير وألعب الرياضة فى غرفة اللياقة البدنية فى الفندق، ولديه الكثير من الوقت للتفكير.