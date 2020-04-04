عبد الغني لمصراوي: 3 شروط لتخفيض الأجور.. ورفض أجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري السابق، ورئيس جمعية اللاعبين المحترفين، أن هناك ثلاثة شروط لابد أن تتخذ في حالة تطبيق تخفيض العقود.

وتشهد الفترة الحالية توقف المسابقات المحلية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد الأمر الذي جعل اتحاد الكرة يتخذ قرارًا بتعليق المسابقات لفترة مؤقتة.

عبد الغني قال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" اليوم السبت، :"التفاوض على تخفيض العقود يجب أن تتم مع اللاعبين أصحاب العقود الكبيرة".

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وتابع :"لا يجوز التفاوض مع لاعب يكون عقده مثلاً 500 ألف جنيه، وأطالبه بالتنازل عن جزء من عقده هذا لن يكون منطقيًا".

وأكمل :"الاتحاد الدولي لكرة القدم حدد في وقت سابق أن أعلى تخفيض في قيمة عقد أي لاعب لا يتجاوز 50%، وبالتالي لا يجوز لأي ناد تخفيض نسبة أعلى ذلك".

وحدد عبد الغني شرطًا آخر وهو :"التفاوض على تخفيض العقود لابد أن تكون بطريقة ودية بين النادي ولاعبيه وعن رضا تام من اللاعبين حتى لاتحدث أي أزمة".

وأنهى عبد الغني تصريحاته بشأن موقف اللاعبين المحترفين :"أعتقد أن اللاعبين الأجانب في أي ناد مصري حاليًا لن يوافقوا على فكرة تخفيض عقودهم لأنهم محترفين، ولا يهمهم كل ما يدور حاليًا خاصة إذا تم إلغاء الدوري".