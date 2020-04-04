القبض على لاعب اتحاد جدة السعودي لخرقه حظر التجوال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: د ب أ:

ألقت الشرطة الصربية القبض على ألكسندر بريجوفيتش لاعب فريق اتحاد جدة السعودي لخرقه حظر التجول المفروض في الدولة بسبب تفشي وباء فيروس "كورونا" المستجد(كوفيد - 19).

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "بليك" الصربية أن الشرطة ألقت القبض على بريجوفيتش مع عدة أشخاص آخرين من بينهم المغني الشهير راديسا ترايكوفيتش دياني لانتهاكهم حظر التجول بالتواجد في مقهى بأحد فنادق العاصمة بلجراد بعد موعد بدء سريان الحظر".

يذكر أن انتشار فيروس كورونا تسبب في تعليق معظم الأنشطة الرياضية حول العالم وعلى رأسها كرة القدم.

يشار إلى صربيا سجلت 1171اصابة بكورنا و30حالة وفاة ،بحسب موقع كورونا ميتر الذي يرصد الاصابات والوفيات بكورونا في العالم.