الاتحاد يعلق لمصراوي علي موقفه من تخفيض أجور لاعبيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

أكد محمد إبراهيم، مدرب فريق الاتحاد السكندري، أن لاعبي فريقه حصلوا على اكثر من ٥٠٪ من عقودهم هذا الموسم.

وأشار إبراهيم في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن ملف تخفيض عقود اللاعبين مازال تحت الدراسة في فريقه.

واضاف أن هذا الملف سيتم حله بشكل ودي مع اللاعبين نظرا للظروف التي تمر بها المسابقة حاليا.

وأردف أن اللاعبين حصلوا أيضا على جزء من مستحقاتهم خلال فترة التوقف وهذا امر يحسب لرئيس النادي محمد مصيلحي.