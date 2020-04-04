"أطالب بالاعتذار".. أبو ريدة يرفض عنصرية أطباء فرنسا ضد أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - رفض هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، الدعوة العنصرية بشأن اقتراح إجراء التجارب الخاصة بعقارات مضادة لفيروس كورونا المستجد على مواطني القارة الأفريقية. وقال أبوريدة أنه أصيب بالصدمة بشأن اقتراح الأطباء الفرنسيين لتجربة العقاقيرعلى شعوب أفريقيا، مؤكدا رفضه لهذا الفكر المعادي لكل الأعراف الإنسانية في تلك الأزمة التي تواجه شعوب العالم. وأشار أبوريدة إلى أن المبادئ الأساسية للاتحاد الدولي والأفريقي لكرة القدم، وميثاق الأمم المتحدة يرفضون جميعا كافة الممارسات والدعوات العنصرية بكافة أشكالها. واختتم عضو المجلس التنفيذي بالاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم حديثه مطالبا بضرورة الاعتذار لأفريقيا وأبنائها على تلك الدعوى العنصرية.

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