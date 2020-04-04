"لدي مسؤولية هنا".. فايلر يُعلق على عدم عودته لسويسرا بسبب أزمة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي إنه لا يفكر فى العودة إلى بلده سويسرا حاليا بسبب فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه يريد الاستمرار في العمل مع القلعة الحمراء.

وأجرت صحيفة "TAGBLATT" السويسرية تقريراً عن المدير الفني السويسري، مشيرة إلى أن الجهات المسؤولة في سويسرا تقوم بإعادة مواطنيها بسبب فيروس كورونا، في حين أن فايلر لا يرغب في العودة إلى موطنه لكي يُكمل عمله مع ناديه.

وقال فايلر في تصريحات للصحيفة السويسرية: "منطقيا أفضل أن أكون مع عائلتي، ولكن لحسن الحظ أنا بخير ولديَ مسؤولية هنا فى مصر، خاصة أننا لا نعرف كيف يبدو المستقبل القريب".

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وأضاف المدير الفني للنادي الأهلي: "سأستمر فى العمل هنا مع الأهلي، على سبيل المثال أنا أعمل من أجل تطوير الفريق وأنواع التدريب ومهاراتي الشخصية".

وتابع فايلر: "أنا أيضاً اقرأ كثيراً وألعب الرياضة في غرفة اللياقة البدنية في الفندق، ولدي الكثير من الوقت للتفكير".

وأتم فايلر تصريحاته: "أنا لست خبيرا، لكن أزمة كورونا تظهر أنه من الضروري أن تكون هناك درجة معينة من التنظيم في كل مجال".

وسلطت الصحيفة السويسرية الضوء على أرقام فايلر مع الأهلي حتى الآن، مشيرة إلى أنه فاز في 25 مباراة من أصل 31 مباراة خاضها، وخسر في مباراتين وتعادل في 4 مباريات.