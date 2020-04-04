أسامة حسني لمصراوي: تخفيض أجور اللاعبين في مصر أمراً حتمياً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

أكد أسامة حسني لاعب النادي الأهلي الأسبق على ضرورة أن يكون هناك آلية لتطبيق عملية تخفيض رواتب اللاعبين في الدوري المصري خلال الفترة المقبلة.

وسبق وأعلنت عدد من الأندية عن تنفيذ مبادرات اللاعبين بشأن عملية تخفيض الرواتب الخاصة بهم خلال الفترة الحالية بسبب توقف النشاط الكروي بعد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- ١٩).

وقال أسامة حسني في تصريحات لـ"الخليج 365":"مسألة وجود اتفاق وآلية لتخفسض الأجورة في الكرة المصرية وتحديداً وفي الدوري الممتاز أصبحت أمراً حتمياً وضرورياً، وأتمنى أن تكون المبادرة من جانب اللاعبين".

وقام عدد كبير من لاعبي الدوري المصري على رأسهم نجوم الأهلي والزمالك بمبادرات خيرية في وقت سابق من أجل مساعدة المتضررين من الأحداث الأخيرة.

وواصل "لقد قرأت في احدى التقارير الإعلامية أن لاعب الأهلي المحترف لكرة السلة رفض الحصول على راتبه بسبب توقف النشاط، كيف يحصل شخص على راتبه وهو لا يعمل".

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وأكمل "هناك مبادرات الجميع شاهدها من أندية كبيرة في العالم مثل برشلونة على سبيل المثال، الأمر جاء أولاً من اللاعبين، وكان هناك أيضا التزام من جانبهم بشأن سداد رواتب الموظفين، أتمنى أن يحدث هذا في مصر".

وواصل "أندية تقدر ميزانيتها بالمليارات اتخذت مثل تلك القرارات، أعتقد المبادرة يجب أن تكون من خلال اللاعبين واتحاد الكرة والأندية".

وشدد "لا يوجد في الوقت الحالي أي مصادر دخل للأندية، نعيش فترة صعبة للغاية، الجميع متضرر".

واختتم "كل الأمور متوقفة، سواء عقود البث أو الرعاية، أتمنى أن يكون هناك حلول في هذا الأمر حتى لا تحدث أزمة للأندية".

وكان حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، قد أعلن مؤخراً عن طلبه من اتحاد الكرة تخفيض راتبه بنسبة ٢٥٪ بسبب الوضع الراهن.