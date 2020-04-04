"أنا في الحجر الصحي".. فريدة عثمان تُعلن عودتها لمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد يسري:

أعلنت السّباحة فريدة عثمان وصولها إلى مصر رفقة مجموعة من الرياضيين المصريين، مشيرة إلى خضوعهم لفترة الحجر الصحي بمدينة مرسى علم عقب الوصول.

ونشرت فريدة عثمان عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك": الحمد لله أنا وصلت مصر امبارح مع مجموعة من الرياضيين بالخارج وحاليا أنا في الحجر الصحي في مرسى علم اللى هتكون مدته أسبوعين".

وأضافت:"وعايزة أقولكم أن إجرائات الحجر الصحي دي مهمة جدًا وكل القائمين عليه واخدين بالهم مننا جدا. أنا بشكرهم على هذا المجهود الرائع و الاهتمام بينا".

واختتمت:" بشكر الحكومة على كل المجهودات بالذات فكرة انهم بعتوا طيران مخصوص علشان يجبنا. وإن شاء الله نعدى الفترة دى على خير".