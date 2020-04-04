تعرف على النسخة المقبلة من دوري الابطال الأوروبي

أكد ميشيل أوفا نائب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أنه سيتم السماح للأندية المتأهلة للبطولات الأوروبية هذا العام بمواصلة المنافسة حتى لو تم إلغاء موسم الدوريالمحلي في بلادها.
وأضاف أوفا في تصريحات لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن الأولوية بالنسبة لليويفا الصحة العامة مشدداعلى إنهاء الموسم، حتى ولو في يوليو وأغسطس.
واعتبر أوفا الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الاتحادات الـ55 التي يمثلها يويفا وتمديد الموسم حتى الصيف المقبل، إذا اقتضت تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد ذلك بـالإنجاز الكبير.
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