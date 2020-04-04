باريس سان جيرمان يتخذ قرارًا صادمًا بسبب زوجة إيكاردي

اقترب باريس سان جيرمان الفرنسي، من إتخاذ قرار خاص بمستقبل الأرجنتيني ماورو إيكاردي مع النادي، خلال الفترة المقبلة، والذي يلعب له معاراً من انتر ميلان الإيطالي.

وبقضي إيكاردي فترة إعارة في باريس سان جيرمان، ويملك النادي في العقد بند بأحقية الشراء، ولكن تتوارد تقارير صحفية أن

النادي الباريسي لن يقوم بتفعيل الشراء.

وقالت تقارير صحفية إيطالية أن أن زوجة اللاعب ووكيلة أعماله واندا نارا، أحد أسباب قرار النادي الباريسي بعدم التعاقد مع إيكاردي بشكل نهائي.

وأوضحت "أن حالة من الغضب انتابت مسئولي باريس

سان جيرمان، بعد أن قام إيكاردي في فبراير الماضيبالذهاب إلى عيد ميلاد زوجته بعد ساعات من هزيمة الفريق من بوروسيا دورتموند، في دوري أبطال أوروبا ".

يذكر ان العديد من الأندية كانت تترقب موقف إيكاردي من أجل التعاقد معه، وفي حالة عدم تفعيل بند الشراء مع باريس سان جيرمان، فإن اللاعب سيكون محط أنظار أكثر من فريقه لتدعيم خط الهجوم.