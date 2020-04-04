اعتقال لاعب الاتحاد السعودي في صربيا

قامت الشرطة الصربية اليوم السبت باعتقال ألكسندر بريجوفيتش مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة لخرقه حظر التجول المفروض في صربيا بسبب تفشي فيروس كورونا. صرحت الشرطة الصربية إلى أن بريجوفيتش أُلقيّ القبض عليه مع عدد من الأشخاص الآخرين؛ لتواجدهم في بهو مطعم أحد الفنادق بعد الموعد النهائي وهو الساعة الخامسة مساءً . عليه مع عدد من الأشخاص الآخرين؛ لتواجدهم في بهو مطعم أحد الفنادق بعد الموعد النهائي وهو الساعة الخامسة مساءً . يعد ألكسندر بريجوفيتش ثاني لاعب صربي Advertisements تعتقله الشرطة بسبب خرق حظر التجول، بعد لوكا يوفيتش مهاجم تعتقله الشرطة بسبب خرق حظر التجول، بعد لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد وكانت وزارة الرياضة السعودية أعلنت تعليق الأنشطة الرياضية بسبب انتشار فيروس كورونا. ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٢٣ نقطة.

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