الاتحاد الإسباني يضع خيارًا لاستئناف الليجا

طرح لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لأول مرة خيار استكمال الموسم الحالي لليجا عن طريق لعب مربع ذهبي، شبيه بكأس السوبر المحلي الذي أقيم في السعودية مطلع العام الحالي

وتوقف النشاط الكروي في إسبانيا منذ العاشر من مارس الماضي؛ بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا، وتسعى رابطة الليجا لاستئناف المسابقة تنفيذا

لقرار الاتحاد الأوروبي (اليويفا) باستكمال الموسم، فضلا عن تقليل الخسائر الحالية الناجمة عن فيروس كورونا وتوقف المسابقة.

وأصيب العديد من لاعبي الليجا بفيروس كورونا، منهم لاعبون في فالنسيا وإسبانيول وديبورتيفو ألافيس، ما استدعى توقف المسابقة قبل فرض الحكومة الإسبانية إجراءات العزل العام.