رئيس الاتحاد الإسباني: ندرس كل المقترحات لعودة الليجا

أكد لويس روبياليس رئيس الإتحاد الإسباني لكرة القدم، أن هناك عديد من الحلول لاستئناف الدوري في إسبانيا، والذي توقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال روبياليس في تصريحات لشبكة فوكس سبورتس

أن هناك العديد من االإقتراحات لاستئناف الليجا، ويتم دراستها جميعًا لعودة كرة القدم من جديد مرة أخرى، مشدداً أن الوقت الحالي يتم فيه البحث عن الحل الأمثل في ظل الأزمة الصحية التي تعيشها اسبانيا.

وأوضح "هناك موافقات جماعية على استئناف الدوري الإسباني ولكن مع ضمانات بحماية جميع عناصر اللعبة، لاعبين وإداريين وجماهير".

واختتم "مستوى اللاعبين سيتأثر بفترة التوقف بكل تأكيد بسبب ابتعادهم عن المباريات".