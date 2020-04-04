أبوجبل يشارك وزارة الشباب والرياضة في حملة التطهير والتعقيم للوقاية من فيروس كرونا

شارك محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر حملة وزارة الشباب والرياضة والتي أطلقتها اليوم بمشاركة ٤٣٠٠ مركز شباب على مستوى الجمهورية.

وتواجد أبوجبل مع أعضاء مركز شباب الواسطى، بإدارة الفتح، محافظة أسيوط عمليات التطهير والتعقيم وكذلك مساهمته في رفع الوعي لدى شباب المحافظة للوقاية من مخاطر فيروس كرونا.

وقد أطلقت وزارة الشباب والرياضة عدد من المبادرات التي تستهدف ممارسة

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد شهد صباح اليوم بحي الأسمرات، انطلاق فعاليات حملة التعقيم والتطهير لمراكز شباب مصر والقري والتى تنفذها الوزارة فى إطار الاجراءات الاحترازية المتبعة لمجابهة انتشار

بدأت الحملة فى العاشرة صباحا داخل ٤٣٠٠ مركز شباب على مستوى الجمهورية والقري المحيطة بها واستمرت حتى الساعة الثانية ظهر اليوم بمشاركة مجموعة من الشباب والفتيات المتطوعين من مختلف المحافظات أعضاء كل من "مراكز الشباب، مبادرة شباب يدير شباب، الكشافة والجوالة"، وممثلي مديريات الشباب والرياضة. عدد من المبادرات التي تستهدف ممارسة الرياضة من المنزل تحت شعار رياضتك في بيتك، وكذلك إقامة عدد من المسابقات الرياضية المختلفة من خلال بوابة مصر للشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية.يذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد شهد صباح اليوم بحي الأسمرات، انطلاق فعاليات حملة التعقيم والتطهير لمراكز شباب مصر والقري والتى تنفذها الوزارة فى إطار الاجراءات الاحترازية المتبعة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد بدأت الحملة فى العاشرة صباحا داخل ٤٣٠٠ مركز شباب على مستوى الجمهورية والقري المحيطة بها واستمرت حتى الساعة الثانية ظهر اليوم بمشاركة مجموعة من الشباب والفتيات المتطوعين من مختلف المحافظات أعضاء كل من "مراكز الشباب، مبادرة شباب يدير شباب، الكشافة والجوالة"، وممثلي مديريات الشباب والرياضة.

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