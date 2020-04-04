إنتر ميلان يضحي بثلاثة لاعبين لخطف هدف يوفنتوس

يستعد فريق انتر ميلان الإيطالي للتضحية بثلاثة من نجوم الفريق، من أجل توفير المال اللازم لدعم صفقة فيديريكو كييزا لاعب فيورنتينا الإيطالي، والذي يعد هدف لفريق يوفنتوس.

وقالت شبكة سبورت ميدياست ان انتر ميلان خصص 10 ملايين يورو لصفقة كييزا، كما سيحاول ضخ الأموال للنادي من أجل الفوز بالصفقة.

وأوضحت "اصبح انتر ميلان مستعد لبيع كل من رادجا ناينجولان وهنريك دالبرت، لتأمين اموال لازمة لصفقة كييزا، كما إنه لن يقوم بتفعيل بند شراء النيجيري فيكتور موسيس المعار من تشيلسي".

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وتابعت "القيمة التسويقية للصفقة تصل إلى 50 مليون يورو، وسيجد انتر ميلان منافسة شديدة مع يوفنتوس للظفر باللاعب وكذلك

مانشستر يونايتد الذي ابدى رغبة في ضم كييزا".

ويأمل انتر ميلان في توفي المال اللازم لضم كييزا، ليكون بديل للأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، والذي بات رحيله امر ممكن مع الصراع الذي يشتعل بين عدد من الأندية للتعاقد معه، على رأسها برشلونة ومانشستر سيتي.

يذكر ان كييزا صاحب الـ 22 عام يشغل مركز الهجوم مع فيورنتينا الإيطالي، ولفت أنظار العديد من الأندية نظراً للمستوى الذي يقدمه.