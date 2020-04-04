ريال مدريد يحافظ على أشرف حكيمي بين صفوفه

اتخذ ريال مدريد الإسباني، خطوة جيدة للحفاظ على المغربي أشرف حكيمي، ظهير الفريق الملكي المعار إلى بوروسيا دورتموند الألماني.

ويلعب حكيمي في الموسم الحالي على سبيل الإعارة مع بوروسيا دورتموند، ومن المنتظر ان يعود في نهاية الموسم إلى صفوف ريال مدريد.

وبدأت العديد من الأندية في الإستفسار عن موقف حكيمي للتعاقد معه، بعد تألقه اللافت مع النادي الألماني، وعدم وضوح موقف ريال مدريد من استعادة اللاعب.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية نجح في تجديد عقد اشرف حكيمي لعام اخر، لينتهي في

2023، لتكون بمثابة خطوة لغلق الباب في وجه الاندية التي كانت ترغب في ضم النجم المغربي.

وأضافت "ريال مدريد يدرك أهمية أشرف حكيمي فحاول تأمين بقائه لثلاث مواسم أخرى على الأقل، كما أن زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الملكي على علاقة جيدة مع اللاعب المغربي، خلال ولايته الأولى مع المرينجي.