سيدة وست هام “كارين برادي” تقود ثورة شرسة على رابطة الأندية الانجليزية المحترفة

تصاعدت أزمة تخفيض رواتب اللاعبين لدى أندية الدوري الانجليزي الممتاز، بعدما نشرت رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بيانًا، تحث فيه الأندية بعدم إجبار اللاعبين على خفض رواتبهم، مشيرًا إلى ان هذا القرار يجب ان يكون بالاتفاق الكامل مع اللاعبين من دون ممارسة اي ضغوطات.

ووجهت كافة الجهات اصابع الاتهام نحو رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب عدم اتخاذهم قرارًا حاسمًا بشأن تخفيض الأندية لرواتب اللاعبين، ما دفع بعض رؤساء وملاك أندية الدوري الإنجليزي بتخفيض رواتب الموظفين، وتجاهلهم تخفيض أجور اللاعبين، الأمر الذي اثار غضب الجماهير بسبب الظلم الذي يتعرض له الموظفين في ظل هذه الأزمة، الناتجة عن توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتلقت أندية “توتنهام ونيوكاسل وبورنموث ونورويتش سيتي“، انتقادات لاذعة، بسبب عدم دفع رواتب الموظفين كاملة، في مقابل دفع رواتب اللاعبين بالكامل.

وطالب “مات هانكوك” وزير الصحة البريطاني، نجوم أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بتخفيض أجورهم، بسبب الأزمة التي تمر بها البلاد، وأضاف أنه يجب على اللاعبين “لعب دورهم” للمساعدة في رعاية الآخرين.

كارين برادي تقود ثورة شرسة على رابطة الأندية الإنجليزية

وتقود “كارين برادي” نائبة رئيس وست هام، ثورة شرسة على رابطة الأندية الانجليزية المحترفة في الوقت الحالي، بسبب تأخرهم في اتخاذ قرار حاسم، في ظل انتشار شائعات تشير إلى وجود اقتراحات بعدم قبول قرار تخفيض أجور اللاعبين.

يذكر ان اخر اجتماع للرابطة، تم فيه تأكيد أن اللاعبين كانوا غير راغبين في اتخاذ قرار تخفيض أجورهم، وهو موقف أحبط “كارين برادي”.

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وقالت برادي في تصريح لصحيفة ذا صن: “مع عدم وجود تاريخ محدد لاستئناف مسابقة الدوري، فإن هذا له آثار مالية خطيرة، مع الأخذ في الاعتبار أن غالبية عائدات البث تذهب لدفع أجور اللاعبين، وهو أمر لم يتطرق إليه الرابطة”.

وأضافت: “ويبدو أن رابطة الأندية تعتقد أن الاموال التي سيتم توفيرها من تخفيض أجور اللاعبين، ستذهب بطريقة ما إلى جيوب المالكين وهو أمر مثير للسخرية تمامًا”.

وأكملت: “أنا أشيد بخطاب أندروس تاونسند ضد الأشخاص الذين يصنعون اللاعبين بصفتهم أشرار تمامًا كما أكره ادعاء الرابطة بأن خفض الأجور لن يخدم سوى مصالح روؤساء الأندية”.

وتابعت: “الأندية ليس لديها خيار سوى إجراء هذه التخفيضات، نحن في أزمة عالمية خطيرة للغاية، لا توجد أي إيرادات، فكيف نضمن استمرار وضع ما قبل توقف النشاط الرياضي في الوقت الحالي؟”.

واختتمت برادي حديثها: “ما لم يتم اتخاذ قرار بتخفيض رواتب اللاعبين سيتم تدمير عدد كبير من الأندية”.

ومن المقرر ان يتم عقد اجتماع يوم السبت القادم، من أجل مناقشة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز مقترحات الرابطة، التي من شأنها أن تجعل اللاعبين يوافقون على تخفيض بنسبة 30 في المائة من رواتبهم، للمساعدة في دفع أجور الموظفين من غير اللاعبين.