صفقة تبادلية “مرتقبة” بين يوفنتوس ومانشستر سيتي، هذا ما تحدثت عنه آخر التقارير الصحفية الصادرة في الصحف الإيطالية.

وأفادت التقارير أن العملاق الإيطالي يوفنتوس مستعد لعرض الجناح “دوجلاس كوستا” على مانشستر سيتي كوزن مبدئي في صفقة للتوقيع مع الهدّاف “جابرييل جيسوس“.

يتمتع جيسوس بموسم رائع برصيد 18 هدفاً وتسع تمريرات حاسمة في 39 مباراة ، لكنه لا يزال يجد نفسه خيارًا ثانيًا بعد سيرجيو أجويرو في ترتيب مهاجمي ملعب الاتحاد.

ونتيجة لذلك، على الرغم من إصراره على أنه سعيد في صفوف بطل إنجلترا، فقد ارتبط البرازيلي مرارًا وتكرارًا بالابتعاد في الأسابيع الأخيرة، مع ظهور يوفنتوس كوجهة محتملة، وفريق يبحث عن رأس حربة للمستقبل.

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يقال إن السيدة العجوز تسعى وراء مهاجم جديد لشراكة “كريستيانو رونالدو“، بسبب المستوى المخيب للآمال لجونزالو هيجوين، وبعد الفشل في السيطرة على الدوري الإيطالي هذا الموسم كما اعتادوا في السنوات الثماني الأخيرة.

ويعتبر النجم البرازيلي هو أحد الأسماء العديدة التي سيتم ربطها بالانتقال إلى تورين ، ووفقًا لـكالتشيو ميركاتو، قد يقدم اليوفي مواطنه كوستا إلى السكاي بلوز لمحاولة تحلية صفقة.

يذكر أن إدارة يوفنتوس سبق ورابتطت بمفاوضات مع مدرب مانشستر سيتي “جوزيب جوارديولا”، وهو ما سبب بعض الخلافات بينهم وبين إدارة مان سيتي، والتي الآن من المنتظر أن تعارض صفقة التخلي عن صاحب الـ23 عامًا.