الاتحاد الأوروبي “يويفا” يٌخطط لإقامة نهائي دوري أبطال أوروبا في أغسطس

يُخطط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” إلى تغيير موعد إقامة نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في ملعب أتاتورك بمدينة اسطنبول إلى شهر أغسطس المقبل بدلاً من شهري يوليو، بسبب تفشي فيروس كورونا بصورة غير مسبوقة في الدول الأوروبية الكبرى “إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وإنجلترا وألمانيا”، وارتفاع عدد الإصابات أكثر مما كان عليه الحال في منتصف الشهر الماضي عندما تم اتخاذ قرار تعليق النشاط الرياضي.

وأكدت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية أن الاتحاد الأوروبي سيقوم بتغيير تاريخ انتهاء عقود اللاعبين من 30 يونيه حتى نهاية شهر أغسطس، كنوع من التعويض على ضياع آخر شهرين من موسم 2020/2019.

وسيكون الموعد النهائي الجديد لإنهاء المواسم الكروية هو يوم 3 أغسطس، حسب توقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، مع احتمال عودة الحياة إلى الملاعب في شهر يونيه.

وأشارت الصحيفة الإيطالية واسعة الانتشار أن يويفا لديه نية قوية في استكمال الموسم الجاري بما في ذلك مسابقات الكأس وبطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

نهائي دوري أبطال أوروبا في أغسطس

يدرس رجال يويفا في الوقت الراهن، خطة للعب نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تاريخ 15 أغسطس 2020، وهي نقطة تحول تاريخية من دون شك في تاريخ المسابقة التي لم تقام مباراتها النهائية في هذا التوقيت أبدًا.

ولا تزال هنالك العديد من الخيارات المتاحة على طاولة المفاوضات لكن النية تتجه نحو لعب كل المباريات المتبقية حتى لو على هيئة مباراة واحدة فقط في الدورين ربع ونصف النهائي من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

ولم يرفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد فكرة تحويل دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي إلى بطولات مجمعة، ولا تزال هذه الفكرة حسب قول موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي “قيد النظر”.

نتائج دوري أبطال أوروبا قبل التوقف

ولُعبت أربع مباريات في الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2020/2019، شهدت خروج أحد كبار إسبانيا “فالنسيا” على يد الفريق المغمور “أتالانتا” بنتيجة 8-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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وودع حامل اللقب “ليفربول” أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-2 في مجموع الذهاب والإياب، بالإضافة إلى خروج فريق مورينيو “توتنهام هوتسبير” أمام ريد بول لايبزج الألماني الذي يدربه أصغر مدرب في تاريخ البطولة “ناجلزمان”.

واستطاع فريق أغنياء فرنسا “باريس سان جيرمان” تحويل خسارته في الذهاب أمام بوروسيا دورتموند 2-1 لفوز 2-0 في الإياب وبلوغ ربع النهائي.

وقبل أقل من 5 أيام على الأربع مباريات المتبقية من ثمن النهائي، قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” إيقاف مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بسبب فيروس كورونا.

وكان من المنتظر أن يواجه ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي على ملعب طيران الاتحاد في مدينة مانشستر، يوم الثلاثاء 17 مارس 2020، لتعويض خيبة الأمل التي أصابته في لقاء الذهاب حيث خسر في سانتياجو برنابيو 2-1.

وفي نفس توقيت لقاء الريال والسيتي، كان مقررًا إقامة مباراة أخرى مثيرة بين يوفنتوس وأولمبيك ليون على ملعب الأول “آليانز ستاديوم”، وكان سيسعى رفاق رونالدو لتعويض الخسارة بهدف نظيف في لقاء الذهاب.

وفي يوم الاربعاء 18 مارس 2020، كان من المفترض إقامة قمتين الأولى في ألمانيا بين بايرن ميونخ وتشيلسي على ملعب آليانز آرينا، والثانية بين برشلونة ونابولي على ملعب كامب نو.

ولا يزال جمهور كرة القدم ينتظر إنفراج هذه الأزمة لمتابعة تلك المباريات المثيرة، لكن هذا لن يحدث إلا إذا توقف انتشار فيروس كورونا، لهذا نكرر ما يقوله الجميع Stay at Home..ابق في المنزل حتى تنقشع الغمة.