بعد موافقة برشلونة .. تشيلسي على بُعد خطوة من ضم كوتينيو

أصبح نادي تشيلسي على بُعد خطوة من ضم كوتينيو بعد موافقة برشلونة، والذي يريد التخلص نهائيًا من اللاعب البرازيلي، الذي يتجاوز عقده الـ250 ألف يورو أسبوعيًا.

ويبحث المدرب “فرانك لامبارد” عن بناء فريق جديد هذا الصيف، وبدا هذا واضحًا بعد التعاقد مع المغربي “حكيم زياش” قبل أربعة أشهر من بداية سوق انتقالات صيف 2020، مع انتظار المزيد من التدعيمات.

وأوضحت صحيفة “سبورت” أن إدارة برشلونة استقبلت عرضًا بقيمة 80 مليون جنيه استرليني، قادمًا من فريق تشيلسي اللندني، من أجل التعاقد مع صانع الألعاب البرازيلي، والذي يقضي فترة إعارة حاليًا رفقة نادي بايرن ميونخ.

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ويبدو أن الفريق الألماني حتى الآن غير مقتنع بفكرة التعاقد مع صاحب الـ27 عامًا، وخاصة في ظل الراتب المرتفع الذي يطلبه، والذي دفع البلاوجرانا في الأساس لإعارته، والبحث عن فرصة من أجل بيعه في سوق الانتقالات.

ومن المنتظر أن يشهد الصيف المقبل عملية إحلال وتجديد في صفوف البلوز، في ظل رحيل الثلاثي الهجومي “ويليان وبيدرو وجيرو” وضروة تعويضهم بلاعبين آخرين، وكان أسد أطلس أول هؤلاء القادمون، ويقال أن كوتينيو سوف ينضم إلى “جادون سانشو” من أجل تعزيز صفوف تشيلسي.

ويعتبر تشيلسي أحد الأباطرة المنتظرين في السوق، نظرًا لعدم إتمام إدارته أي صفقة تعاقد جديد لمدة عام كامل، جراء العقوبة التي فرضت عليهم من قبل الاتحاد الأوروبي، بالحرمان لفترتين من التعاقدات، قلصت لفترة واحدة فيما بعد.