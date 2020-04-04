ريال مدريد يرفض طلب مانشستر سيتي رغم إلحاح جوارديولا

افادت تقارير صحفية، أن إدارة “مانشستر سيتي” مستعدة لصرف الأموال من أجل تدعيم مركز خط الدفاع هذا الصيف، حيث عانى الفريق من عدة مشاكل في هذا المركز، بسبب اصابة “إيمريك لابورت وجون ستونز”.

واضطر “بيب جوارديولا” إلى الاعتماد على لاعبا خط الوسط “رودري وفيرناندينيو” فى مركز قلب الدفاع بجانب أوتاميندي، في اكثر من مرة، ليس هذا فحسب بل أُجبر على إقحام كايل ووكر الظهير الأيمن بجانب فيرناندينيو او رودري في بعض المباريات.

وبدأ بالفعل جوارديولا في البحث عن مدافع جديد، من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي المُقبل لحل مشكلة الفريق في الخط الخلفي.

وكشفت صحيفة “ديلي ستار”، ان المدير الفني الإسباني طلب من إدارة مانشستر سيتي التعاقد مع “رافائيل فاران” مدافع فريق ريال مدريد الإسباني.

ويعتبر المدافع الدولي الفرنسي واحدًا من أكثر المدافعين ثباتًا من حيث المستوى، في العالم في السنوات الأخيرة، ويُعتمد عليه بصفة أساسية في اللوس بلانكوس بجانب “سيرجيو راموس” في خط الدفاع.

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ومع ذلك، أصر جوارديولا على التعاقد معه، على أمل ان يتم إغراء ريال مدريد بدفع مقابل مادي كبير من أجل إقناعهم بالتخلي عن خدماته.

ريال مدريد يرفض طلب مانشستر سيتي

ومن جانبه كشفت تقارير صحفية من داخل إسبانيا، أن “زيدان” المدير الفني لفريق ريال مدريد يرفض بيع “فاران”، مشيرًا إلى ان المدافع الفرنسي يعتبر الوريث الشرعي للقائد سيرجيو راموس في “سانتياجو برنابيو“.

وكان زيدان قد صرح في مؤتمر صحفى سابق أنه يستبعد فكرة رحيل فاران، قائلاً: “لا أريد ريال مدريد بدون فاران إنه لاعب شاب داخل صفوف الفريق منذ 8 سنوات، لم يخبرنى بأى شىء عن الرحيل، إذا كان هناك قلقًا لديه فهذه هى الأشياء الطبيعية التى تحدث للاعب فى بعض الفترات”.

وهذا يعني أن “ريال مدريد” سيرفض أي عروض بأي ثمن قد يتقدم بها مانشستر سيتي من أجل شراء فاران هذا الصيف.

يذكر ان ريال مدريد تعاقد مع “رفائيل فاران” بتوصية من زيدان، من صفوف نادي “لينس” الفرنسي في الميركاتو الصيفي 2011، وتمت الصفقة مقابل 10 مليون يورو.