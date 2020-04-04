سيرجيو راموس يرد على استهزاء أياكس بطريقته.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رد النجم الإسباني سيرجيو راموس، قائد الفريق الملكي الإسباني ريال مدريد، على سخرية نادي أياكس أمستردام الهولندي منه، بعدما نشر النادي صورة للاعب الإسباني في مباراة الفريقين ضمن دوري أبطال أوروبا العام الماضي.

نادي أياكس كان قد نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة لسيرجيو راموس في مدرجات ملعب “سانتياغو برنابيو”، عندما تجرع فريقه ريال مدريد هزيمة مريرة أمام الفريق الهولندي (1-4) ضمن إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في الأول من أبريل 2019.

لاعب منتخب إسبانيا رد بطريقته الخاصة على نادي أياكس أمستردام بنشر صورة له حاملا 4 كؤوس دوري أبطال أوروبا، حققها مع النادي الملكي، ووضع رمزا تعبيريا بيد مرفوعة.

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يذكر أن سيرجيو راموس، البالغ من العمر 34 عاما، كان قد توج مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات خلال 5 سنوات بينهما 3 ألقاب على التوالي، وذلك في الأعوام (2014، 2016، 2017، 2018 )، ليصل الفريق الملكي إلى لقبه الثالث عشر وهو رقم قياسي للبطولة.

النادي الهولندي كان قد احتفل بذكرى المباراة بنشر صورة راموس في المدرجات وهو يعترض وبجوارها صورة الصربي دوشان تاديتش نجم أياكس وهو يحتفل على أرضية الملعب بطريقة مماثلة، ورد راموس على تغريدة أياكس بنشر صور لانتصاراته الأربعة في دوري أبطال أوروبا التي توج بلقبها وهو نفس العدد الذي فاز به أياكس دوري الأبطال في تاريخه.